Wimbledon quebra tradição de 148 anos e libera homenagem para Diogo Jota

Do UOL, em São Paulo

O All England Club relaxou sua regra de quase 150 anos de vestimentas totalmente brancas em Wimbledon e permitiu que o tenista Francisco Cabral homenageasse o compatriota Diogo Jota, ex-jogador do Liverpool e da seleção de Portugal que morreu em acidente de carro.

O que aconteceu

Francisco Cabral entrou em quadra ontem com uma com uma fita preta de luto na manga esquerda da camisa. O português prestou a homenagem e, junto de Lucas Miedler, venceu sua partida de duplas contra Jamie Murray e Rajeev Ram. Ele soube da morte de Jota pouco antes do início da partida.

A organização de Wimbledon flexibilizou nesta edição a regra rígida de vestuário, que vem de 148 anos. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, o All England Club, onde é realizado o histórico Grand Slam inglês, relaxou a diretriz para permitir tais homenagens. A norma vem desde 1877, quando o torneio foi criado.

Cabral não conhecia Jota pessoalmente, mas sabia que ele era "um grande cara" por um amigo em comum, conforme relatou ao Daily Mail. A notícia da morte do jogador de 28 anos chocou internacionalmente e gerou diversas homenagens tanto dentro quanto fora do esporte. O velório de Jota e de seu irmão, André Silva, está sendo realizado hoje em Portugal.

Notícias muito, muito tristes, não apenas no mundo do esporte, mas em Portugal em geral, porque ele é um ídolo, um ícone, uma pessoa tão boa. Recebi a notícia quando estava dirigindo para Wimbledon. Eu só desejo tudo de bom para sua família. Eu sei que eles têm boas pessoas ao seu redor, então espero que eles possam superar isso. Eu sei o que ele passou, o que ele conquistou ao longo de sua carreira e ao longo de sua vida. Então ele é muito inspirador para mim.

Francisco Cabral, ao Daily Mail

O tenista português voltou a jogar em Wimbledon hoje com a faixa preta em homenagem. No entanto, ele foi derrotado pela dupla Petr Nouza e Patrik Riki e se despediu da competição.