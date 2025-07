Wimbledon: Dia 5 tem adeus de Fonseca, jogo de 1 minuto e Sabalenka chocada

Do UOL, em São Paulo e no Rio

O quinto dia de Wimbledon teve o adeus do brasileiro João Fonseca, que perdeu para o chileno Nicolás Jarry. Carlos Alacaraz avançou às oitavas, assim como Sabalenka, que agradeceu à torcida: "Uau! Meus ouvidos ainda doem, super alto. Obrigado por essa atmosfera".

Por outro lado, nas duplas, boas notícias para os torcedores brasileiro: Rafael Matos e Marcelo Melo venceram. No feminino, as parcerias de Bia Haddad e Luisa Stefani também tiveram resultados positivos.

Ben Shelton voltou à quadra contra Hijikata e confirmou a classificação em cerca de um minuto. A partida entre eles começou ontem, mas foi adiada por falta de luz natural.

Dia 5 em Wimbledon

Fonseca sofre com gigante do saque. João Fonseca saiu perdendo e até mostrou reação, mas acabou eliminado na terceira rodada ao ser derrotado por Nicolás Jarry, ex-top 20 e atual #143 do ranking. Com 2,01 m de altura, o chileno disparou primeiros serviços em média a mais de 200 km/h, impôs um jogo agressivo do fundo de quadra e venceu por 6/3, 6/4, 3/6 e 7/6 (4). Fonseca tentava se tornar o primeiro brasileiro nas oitavas de final de Wimbledon desde 2002, ano em que André Sá alcançou as quartas de final. Com a derrota, o carioca parou na terceira rodada, mas deve sair do torneio britânico com o melhor ranking da carreira. Atual 54º do mundo, João pode subir até o 47º posto, o que vai depender dos resultados de outros tenistas nesta e na próxima semana.

Homenagem. Pela primeira edição desde a primeira disputa de Wimbledon, em 1877, o All England Club flexibilizou a norma rígida de vestimenta completamente branca e liberou exceções para homenagens. Assim, o português Francisco Cabral jogou ontem e hoje com uma faixa preta de luto na manga de sua camisa após a morte do jogador de futebol Diogo Jota.

Alcaraz perde set, mas vai às oitavas. Carlos Alcaraz ganhou o primeiro set de Jan-Lennard Struff, mas viu o alemão empatar. Depois o espanhol venceu o duelo no quarto set, com parciais de 6/1, 3/6, 6/3 e 6/4, e se garantiu nas oitavas.

A fourth consecutive 4R at #Wimbledon awaits Carlos Alcaraz



The defending champion defeats Jan-Lennard Struff 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 pic.twitter.com/sRdINzTkPW -- Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2025

Duplas de brasileiros avançam. Rafael Matos e Marcelo Melo bateram os cabeças de chave número 8 Mektic e Venus para avançarem à terceira rodada, enquanto Marcelo Demoliner e o argentino Guido Andreozzi deixaram o também brasileiro Fernando Romboli e o australiano Smith pelo caminho. Na chave feminina, Luisa Stefani e a húngara Babos também venceram seu confronto e passaram de fase, assim como Bia Haddad e a alemã Laura Siegemund, que despacharam as norte-americanas Baptiste e McNally. A também brasileira Ingrid Martins, que atuou ao lado da americana Quinn Gleason, deu adeus após derrota para a dupla Mirra Andreeva e Diana Shnaider, cabeças de chave nº 5, por 7/5, 6/3.

Sabalenka nas oitavas e "em choque". Atual número 1 do mundo, Aryna Sabalenka venceu o duelo com a britânica Emma Raducanu por 7/6 (6) e 6/4, se classificou às oitavas de final e, de quebra, viu duas possíveis adversárias de peso ficarem pelo caminho: Elina Svitolina (#13 do mundo) nas oitavas de final e Madison Keys (#6), campeã do Australian Open. Ao fim da partida, ela se mostrou impressionada com o que a torcida fez na quadra central: "meus ouvidos ainda doem". Com o triunfo, Sabalenka manteve seu histórico de invencibilidade contra tenistas britânicas no circuito. Agora são nove vitórias em nove jogos.

"My ears are still hurting."



Aryna Sabalenka couldn't believe how loud it was on Centre Court! ?#Wimbledon pic.twitter.com/bvAXdjl7S7 -- Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2025

'Jogo' de 1 min. Ben Shelton voltou à quadra sacando para a vitória sobre Hijikata e confirmou a classificação em cerca de um minuto. A partida entre eles começou ontem, mas foi adiada por falta de luz natural quando o norte-americano vencia por 2 sets a 0 e estava 5 a 4 na frente na terceira parcial. A decisão da arbitragem revoltou Shelton, que emendou quatro saques fulminantes na retomada de hoje e resolveu rápido o confronto. Ficou mais tempo aquecendo do que jogando.