Vingador? Maurício Ruffy justifica desafio para Topuria: "Brasil me deu uma missão"

Quando, dias após a realização do UFC 317 do último sábado (28), Maurício Ruffy mandou um recado para Ilia Topuria, boa parte dos fãs de MMA questionou o 'timing', visto que o brasileiro, hoje, sequer figura no ranking peso-leve (70 kg) da empresa. Sendo assim, coube ao representante da 'Fighting Nerds' justificar o desafio feito para 'El Matador', atual campeão da categoria. Para o striker paulista, o cenário é uma espécie de missão incumbida a ele pelos torcedores de Charles Oliveira.

E tal raciocínio se justifica. Afinal de contas, 'Do Bronx', um dos maiores ídolos que o MMA nacional já produziu, foi brutalmente nocauteado por Topuria em sua possível última chance de se tornar campeão do UFC. Desta forma, como uma espécie de 'vingador brasileiro', Ruffy abraçou o apelo dos fãs locais e, agora, já vislumbra um confronto direto diante do até então invicto georgiano radicado na Espanha.

"Fala, galera. Beleza? Não quero parecer desrespeitoso com ninguém. Mas quem está com o cinturão vira um alvo para mim. Então Topuria, já deixei escrito para você. Aproveite seus dias, comemore bem o seu momento. Porque com mais uma ou duas lutas, nós vamos nos ver dentro daquele octógono. O Brasil me deu uma missão. Os fãs do Charles me deram uma missão. E eu também, como fã do Charles. O Topuria não perde por esperar. Em uma ou duas lutas. Me aguarde, Topuria", frisou Ruffy, em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Para transformar seu desejo de duelar contra Topuria em realidade, Ruffy precisa se aproximar do pelotão de elite da categoria. Ciente disso, o brasileiro parece já ter um duelo de destaque encaminhado pelo UFC. Não à toa, o atleta da 'Fighting Nerds' indicou, em entrevista exclusiva à Ag Fight, que o anúncio da liga será feito nos próximos dias e que o combate levará seus fãs à loucura. Agora resta saber em que patamar Maurício ficaria em caso de um novo triunfo no Ultimate.

