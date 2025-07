Veja quanto o Palmeiras pode arrecadar com vaga na semifinal do Mundial

O Palmeiras entra em campo nesta sexta-feira podendo faturar mais 21 milhões de dólares (R$ 114 milhões). O Verdão recebe essa bolada caso avance à semifinal da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira terá como adversário o Chelsea.

Palmeiras e Chelsea se enfrentam a partir das 22 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).

O Verdão avançou às oitavas de final depois de vencer o Botafogo por 1 a 0, na prorrogação, no mesmo local. Com a vaga nas quartas o Alviverde faturou 13,125 milhões de dólares (R$ 72,45 milhões). O Chelsea ganhou o mesmo valor ao vencer o Benfica, por 4 a 1, nas oitavas, em Charlotte, na Carolina do Norte.

Apenas pela participação, o Palmeiras embolsou 15,21 milhões de dólares (cerca de R$ 83,95 milhões). Já na fase de grupos, o desempenho rendeu ao Verdão mais quatro milhões de dólares (R$ 22,08 milhões). A entidade pagou 2 milhões de dólares (R$ 11,04 milhões) por vitória, e um milhão de dólares (R$ 5,52 milhões) por empate.

O Verdão empatou sem gols com o Porto, venceu o Al Ahly por 2 a 0 e, na última rodada, buscou o empate em 2 a 2 com o Inter Miami. Além disso, colocou mais 7,5 milhões de dólares (R$ 41,4 milhões) nos cofres pela classificação às oitavas.

Veja a premiação recebida pelo Palmeiras até o momento no Mundial:

Por participação: 15,21 milhões de dólares (cerca de R$ 83,95 milhões)



Por vitória (contra o Al Ahly): 2 milhões de dólares (R$11,04 milhões)



Por empates (contra Porto e Inter Miami): 2 milhões de dólares (R$11,04 milhões)



Por vaga nas oitavas: 7,5 milhões de dólares (R$ 41,4 milhões)



Por vaga nas quartas: 13,125 milhões de dólares (R$ 72,45 milhões)

Total: R$ 219,88 milhões