Vasco anuncia a permanência de Philippe Coutinho, que vai usar a camisa 10

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco anunciou, na manhã de hoje (4), a permanência do meia-atacante Philippe Coutinho. O jogador assinou até o fim de junho de 2026.

Renovar meu contrato com o Vasco é um momento de muita felicidade. O Vasco é a minha casa. É o lugar onde fui criado, estudei, cresci e que eu e minha família amamos. Que seja um ano de muito trabalho com essa camisa e junto dos meus companheiros Coutinho, ao site oficial do Vasco

O que aconteceu

Coutinho assinou um novo contrato com o Vasco, após período de empréstimo. Ele rescindiu o vínculo com o Aston Villa, da Inglaterra.

Coutinho vai utilizar a camisa 10. Cria do Cruz-Maltino, o meia atacante herda o número após a saída do francês Payet. Anteriormente, ele estava com a 11.

O jogador retornou ao Vasco no meio do ano passado, após 14 anos no exterior. Neste período, ele defendeu Internazionale (ITA), Espanyol (ESP), Liverpool (ING), Barcelona (ESP), Bayern (ALE), Aston Villa (ING) e Al-Duhail (QAT).

Nesta nova passagem por São Paulo, Coutinho já disputou 44 partidas. Ele marcou oito gols e deu quatro assistências no período.