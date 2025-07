Transmissão ao vivo de Palmeiras x Chelsea no Mundial: veja onde assistir

Palmeiras e Chelsea fazem um jogo decisivo hoje, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pela Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Palmeiras superou rival brasileiro na prorrogação e avançou. O time de Abel Ferreira ficou no empate em 0 a 0 no tempo normal com o Botafogo e garantiu a vaga com gol de Paulinho no tempo extra.

Chelsea também passou na prorrogação. Após o empate por 1 a 1, os ingleses marcaram três vezes no tempo extra contra o Benfica e fecharam em 4 a 1. A partida teve paralisação por protocolo climático.

Palmeiras x Chelsea -- Mundial de Clubes