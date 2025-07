Transmissão ao vivo de João Fonseca x Nicolás Jarry: veja onde assistir

João Fonseca mede forças com o chileno Nicolás Jarry, atual número 143 do mundo, não antes das 9h40 (de Brasília), pela 3ª rodada do Grand Slam de Wimbledon.

Onde assistir? ESPN2 (TV fechada) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Fonseca vem de duas vitórias na competição, contra o britânico Jacob Fearnley e o norte-americano Jenson Brooksby. É a primeira vez que o brasileiro disputa a chave principal de Wimbledon.

O adversário do brasileiro chega embalado por algumas vitórias surpreendentes no torneio. Após furar as qualificatórias, o Nicolás Jarry superou o dinamarquês Holger Rune, cabeça de chave número 8, e o norte-americano Learner Tien.

Chaveamento definido. O vencedor do confronto sul-americano terceira rodada terá pela frente o italiano Mattia Bellucci ou o britânico Cameron Norrie.

João Fonseca x Nicolás Jarry -- 3ª rodada de Wimbledon