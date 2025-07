Trajano: Se o Flu passar, Renato resgata o prestígio do técnico brasileiro

Renato Gaúcho tem a chance de resgatar o prestígio dos treinadores brasileiros no duelo entre Fluminense e Al Hilal por uma vaga na semifinal do Mundial de Clubes, afirmou o colunista José Trajano no Posse de Bola.

Se o Fluminense passar e for para semifinal, o Renato vai ganhar uma moral... O Renato sempre foi olhado com desdém — 'Ah, é um cara da praia, tem a linguagem do boleiro'.

Se o Fluminense seguir adiante, campeão então nem se fala, mas se passar para semifinal, o Renato vai resgatar o prestígio do treinador brasileiro. Vai ficar em xeque a vinda de treinadores, principalmente de Portugal, sem o currículo que justifique a vinda deles para cá.

José Trajano

Na visão do colunista, uma possível classificação do Fluminense sob o comando de Renato muda a maneira como os técnicos brasileiros são vistos hoje, inclusive no mercado nacional.

O que o Pedro Caixinha fez na vida para ser técnico dos times brasileiros? Não estou querendo crucificar, mas pegando o Caixinha como exemplo. E o Renato Paiva?

O treinador brasileiro, que está em baixa, e o treinador português, que qualquer um arruma emprego no Brasil, pode dar uma virada nisso com a performance no Renato. Não é uma coisa imediata, mas uma coisa que pode acontecer.

José Trajano

Fluminense e Al Hilal jogam hoje às 16h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando.

