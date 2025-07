Torcida no Flamengo x Espérance é a mais barulhenta do Mundial até agora

Imagem: IMAGN IMAGES via Reuters/Kyle Ross

Do UOL, no Rio de Janeiro

As torcidas de Flamengo e Espérance, da Tunísia, foram as mais barulhentas do Mundial de Clubes até agora. Esse é um número da Fifa, considerando os decibéis registrado nos estádios da competição.

O ambiente no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, bateu 127 decibéis momentos antes do apito inicial.

A título de comparação, o recorde da NFL, a liga de futebol americano, é da torcida do Kansas City Chiefs. No Arrowhead Stadium, a marca foi de 142 decibéis, registrada pelo Guiness Book, em 2014.

O público presente no Flamengo x Espérance foi de 25.797 pessoas, 37,3% da capacidade total do estádio.

Naquele dia a torcida do Flamengo teve motivos para comemorar porque o time venceu o Espérance, por 2 a 0, na primeira rodada da fase de grupos.

Esportivamente, o time tunisiano foi eliminado na fase de grupos, enquanto o Flamengo caiu para o Bayern de Munique nas oitavas de final.

A Fifa tem comemorado o engajamento do público nos estádios, com mais de 2 milhões de torcedores presentes após as oitavas de final.