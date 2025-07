Torcedores do São Paulo avaliam primeiro semestre de Bobadilla como "ruim"

Em sua segunda temporada pelo São Paulo, o volante Damián Bobadilla viveu um primeiro semestre de 2025 marcado por altos e baixos. Ao todo, foram 23 partidas disputadas, sendo apenas sete entre os titulares. Apesar de não ter balançado as redes, o atleta distribuiu uma assistência.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, os torcedores avaliaram o semestre de Bobadilla como "ruim,", com 40,54% do total de votos. Em segundo lugar, ficou a opção "regular", que contou com 29,73% da votação. Já 13,51% dos internautas votaram em "bom". Empatadas (8,11%), ficaram as opções "ótimo" e "péssimo".

Aos 23 anos, o atleta foi contratado pelo clube paulista com status de promessa do futebol paraguaio. Porém, ainda não conseguiu se firmar no setor de meio-campo, que inclui jogadores como: Marcos Antônio, Alisson, Pablo Maia e Luan.

Neste segundo semestre, Damián Bobadilla busca superar o caso de xenofobia e espera ganhar espaço no São Paulo. O próximo compromisso do time está marcado para o dia 12 de julho, sábado, contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília).

Atualmente, o São Paulo ocupa a 14ª colocação no campeonato, com 12 pontos, e segue vivo também nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.