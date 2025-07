Tom Aspinall relata acordo por 1ª defesa de título no UFC: "Temos data e oponente"

Promovido a soberano dos pesos-pesados do UFC com a aposentadoria de Jon Jones, Tom Aspinall ainda aguarda a definição de sua primeira defesa de cinturão linear. Mas, ao que tudo indica, esta espera não deve demorar muito mais. Pelo menos é isso que sugere o próprio lutador inglês.

Em recente entrevista ao canal 'One On One MMA', do 'Youtube', o campeão dos pesos-pesados revelou que já possui um acordo com o UFC para sua primeira defesa de título linear. Sem entrar em detalhes, Aspinall adiantou que seu próximo oponente e a data do confronto já foram definidos.

"Como vocês sabem, acabei de voltar de (Las) Vegas. Reuniões foram feitas e agora eu tenho uma luta - a qual eu, infelizmente, não posso anunciar, esse não é meu trabalho. Mas, pelo menos, nós temos uma data, nós temos um oponente para trabalhar. Tudo está bem. Muito feliz com isso, e eu, finalmente, posso seguir em frente com a minha carreira de novo", afirmou Tom.

Aspinall vs Malhadinho?

Um dos principais candidatos à vaga de primeiro desafiante ao cinturão linear de Tom Aspinall é o brasileiro Jailton 'Malhadinho' Almeida, quinto colocado no ranking peso-pesado do UFC. A seu favor, além do bom momento, o baiano conta com o fato de ser um dos únicos atletas do top 5 a nunca ter enfrentado o inglês - fator que também beneficia a campanha do francês Ciryl Gane, líder do ranking e maior concorrente de Malhadinho na corrida pelo 'title shot'.

