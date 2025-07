Tite se emociona ao recordar Libertadores pelo Corinthians e responde sobre saúde: "Estou bem"

Tite relembrou com carinho do título da Libertadores de 2012, vencido pelo Corinthians. Emocionado, o treinador falou sobre a conquista nesta sexta-feira, em entrevista coletiva na véspera do jogo festivo entre lendas do Timão e do Boca Juniors, na Mercado Livre Arena Pacaembu, e também respondeu sobre a sua saúde mental.

Atualmente livre no mercado, Tite recordou histórias vividas ao lado do elenco alvinegro da época, representado no evento desta sexta por Alessandro e Emerson Sheik. Ele também mostrou-se orgulhoso pelo título, mas dividiu o feito com todo o grupo.

"É um momento único, transcende o esporte. Em cada canto, cada local, temos uma história para contar. Aquilo foi muito mais do que futebol, foi de uma grandeza extraordinária. A Bombonera tremia. E tremeu o Pacaembu também, antes e no intervalo. Foi um momento mágico na minha carreira, tenho a maior gratidão por esse grupo. Não são só os resultados, estamos falando de algo que transcende. Futebol é mais do que isso. Eu estava na iminência de ir embora, não fosse o gol do Alessandro em um clássico. Ganhei uma sobrevida, pude remontar a equipe. Sou grato às pessoas que deram tempo para que o trabalho pudesse fluir", disse o comandante.

"Fico muito orgulhoso disso. Mas, é parte só. Um trabalho nosso foi marcado nessa trajetória toda. Fico com orgulho sem ser orgulhoso. Gosto do reconhecimento, mas sei que só há vitórias quando há trabalho. Sou representante de um trabalho todo do clube", acrescentou.

Tite está sem clube desde a sua saída do Flamengo, em setembro de 2024. Ele negociou com o Corinthians recentemente, após a demissão de Ramón Díaz, e ficou próximo de um acerto, mas recuou por conta de um problema de saúde mental. O clube do Parque São Jorge acabou fechando com Dorival Júnior.

Questionado sobre seu bem-estar, o técnico disse que "está bem", mas evitou dar pistas sobre o futuro.

"Estou legal. Agradeço as palavras de carinho que recebi. Estou de boa, pronto para estarmos juntos [no jogo festivo]", afirmou.

Tite estará presente no Reencontro de Gigantes, marcado para este sábado, no Pacaembu, às 15h (de Brasília). O jogo festivo reunirá lendas do Corinthians e do Boca Juniors em homenagem aos 13 anos da final da Libertadores de 2012.

O Timão será representado por vários ex-jogadores que fizeram parte da histórica conquista. Estão confirmados: Chicão, Alessandro, Fábio Santos, Paulinho, Danilo, Leandro Castán, Paulo André, Luis Ramírez, Jorge Henrique, Júlio César, Emerson Sheik e Liedson.

Já o lado argentino terá: Rolando Schiavi, Pepe Basualdo, Pato Abbondanzieri, Facundo Imboden, Aníbal Matellani, Ariel Carreño, Pablo Mouche, Walter Ervitti, Daniel Tilger, Pablo Alvarez, César La Paglia e Fabián Vargas.