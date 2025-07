Thiago Silva agradece a médicos do Flu e critica gramado: 'Parece areia'

Do UOL, em São Paulo

Thiago Silva deixou a vitória do Fluminense sobre o Al-Hilal criticando o gramado do Camping World Stadium, em Orlando. O zagueiro admitiu dificuldades maiores por causa da idade.

Jogar a cada três dias não é nada fácil, viagem, campo fofo, calor. Para mim, acho que está sendo muito mais complicado do que o normal. A gente pega um campo desse muito fofo, parece que a gente está jogando numa areia. Com 40 anos eu acho que não tem sido nada fácil para mim, mas agora é entrar na banheira de gelo e sair só no próximo jogo. Thiago Silva, ao Sportv

O zagueiro fez agradecimentos à equipe médica do Fluminense. Ele citou a lesão que o deixou fora do jogo contra o Mamelodi Sundowns e lembrou os casos de Cano e Bernal, que quase ficaram fora do Mundial.

É agradecer à equipe médica. Eu tive uma lesão no segundo jogo [contra o Ulsan]. Não sabia se eu poderia jogar o jogo passado por essa lesão. E o Cano se machucou pouco antes de virmos, praticamente estava fora do Mundial, o Bernal estava fora para o pessoal de fora. O departamento médico do Fluminense mostra que é muito qualificado. E parabéns a eles por ter nos permitido viver esse momento especial. Não é fácil você vir de uma lesão e eu vim de uma lesão, já joguei dois jogos consecutivos, já vim para o terceiro, mas o sacrifício é válido. Thiago Silva

Fluminense vai à semifinal

O Fluminense venceu o Al-Hilal por 2 a 1, hoje, em Orlando. Agora, a equipe brasileira espera por Palmeiras ou Chelsea na semifinal.

Martinelli colocou o Flu na frente ainda no primeiro tempo. Marcos Leonardo empatou na volta do intervalo, mas Hércules saiu do banco e fez o segundo dos cariocas.

O adversário será conhecido ainda hoje. Palmeiras e Chelsea se enfrentam a partir das 22h (de Brasília), na Filadélfia.

Se o Palmeiras vencer, o Brasil já garantirá um finalista na primeira edição do Mundial neste formato.