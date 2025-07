Tchoca é escanteado após falha e tenta reconquistar espaço no Corinthians

O primeiro semestre do zagueiro João Pedro Tchoca pelo Corinthians foi marcado por altos e baixos. De volta após empréstimo pelo Ceará, o jogador chegou a ser titular da equipe, mas foi escanteado após uma falha e tenta reconquistar o espaço agora sob o comando de Dorival Júnior.

O garoto, formado nas categorias de base do Timão, foi integrado ao elenco profissional no início do ano, após uma boa passagem pelo Ceará, ajudando inclusive a equipe nordestina a subir para a Série A do Brasileirão. Ele foi ganhando chances nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista e correspondeu. Assim, rapidamente conquistou sua vaga entre os titulares.

Tchoca vinha em uma boa sequência, mas acabou cometendo um erro no jogo de ida contra o Barcelona de Guayaquil, pela fase preliminar da Libertadores. Ele foi tirado do time após o episódio e teve poucas oportunidades no fim da passagem do técnico Ramón Díaz. O atleta só foi utilizado no empate de 1 a 1 com o Bahia, na estreia pelo Brasileirão.

O jovem defensor foi resgatado por Dorival e voltou a receber uma oportunidade na vitória sobre o Racing-URU, fora de casa, pela Sul-Americana. Posteriormente, foi titular no empate sem gols com o Atlético-MG.

O Filho do Terrão ainda busca reconquistar seu espaço, mas está valorizado no mercado. Ele tem recebido sondagens de clubes do exterior e já foi até procurado para renovar o contrato com o Corinthians.

Na atual temporada, Tchoca disputou 13 partidas pela equipe alvinegra, 11 como titular. Ele, ainda, marcou um gol.

Atualmente, o zagueiro enfrenta uma alta concorrência no setor. Ele briga por espaço com André Ramalho e Cacá, atuais titulares, além de Félix Torres e Gustavo Henrique. A diretoria interina de Osmar Stabile ainda deseja reforçar a defesa com mais um nome.

O Corinthians de João Pedro Tchoca já retornou aos treinos após o período de férias e tem o próximo compromisso marcado para o dia 13 de julho. A equipe enfrenta o Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A bola rola a partir das 19h (de Brasília) no gramado da Neo Química Arena.