Stephan Barcha e Hex Lup garantem a segunda vitória em Aachen

Fechando o quarto dia do CHIO Aachen, na Alemanha, nesta sexta-feira, Stephan Barcha e Chevaux Hex Lup Império Egípcio literalmente levantaram a torcida no "Maracanã" do hipismo, na Alemanha.

Stephan e Hex Lup, Brasileiro de Hipismo que esbanja saúde aos 16 anos, quebraram o cronômetro, na prova de velocidade Prêmio Feinkost Käfer, a 1.45m, com percurso limpo, em 57s56, superando em 3s19 o vice campeão holandês Hessel Hoekstra com Madonna, que zerou em 60s75. Em 3º lugar chegou o irlandês Tom Wachmaamm com I?m Here, sem faltas, 61s15. Na terça-feira 1/7, Stephan e Hex Lup já haviam vencido a prova velocidade Stawac na abertura do Concurso.

Mais cedo, na principal prova do dia, o Prêmio Nordrhein Westfalen, a 1.60m, dos 49 conjuntos, somente dois habilitaram-se ao desempate idealizado por Frank Rothenbert. Stephan e Dinozo Império Egípcio fizeram o segundo melhor tempo entre os 11 conjuntos com apenas 1 falta no percurso inicial, 76s06, garantindo a 4ª colocação. A vitória foi do medalhista olímpico britânico Ben Maher, que zerou o desempate, em 46s79. Pela Grécia, Ioli Mytilienou com La Perla vd Heffinck foi vice, 8 pontos no desempate, 50s29. Em 3º chegou o atual campeão olímpico Christian Kukuk com Chageores-OS, uma falta no percurso inicial, 75s18.

"Incrível, a prova velocidade realmente tem um quê especial. O público lota o estádio, adora e durante o meu percurso acho que eles foram se empolgando e eu fui me empolgando junto. A sensação de, na hora que eu galopei na água, o público foi meio ao delírio assim como eu, mas como eu disse na coletiva do concurso: foi a torcida que me empurrou. É um sonho e, enfim, espero viver isso mais vezes!", destacou Stephan, atual campeão pan-americano e 5º em Paris 2024.

"Todo mundo que me conhece sabe que a Aachen é especial para mim e vim focado. Estou fazendo um super concurso. Tive ontem um desajuste na Copa da Nações, mas hoje já recuperamos, já ganhamos uma prova e fui 4º no GP com Dinoso", acrescentou o brasileiro. Stephan também saltou com Primavera, da qual o cavaleiro caiu após um desajuste no obstáculo rio na Copa. "Ela já voltou a saltar bem e firme", disse Stephan, que com Primavera hoje saltou uma prova a 1.50m em duas fases a título de treinamento fechando sem faltas.

"Quero agradecer a minha família, minha esposa Roberta que veio me ajudar, meus filhos. Enfim, o Time Império Egípcio e todo o meu staff estão aqui. Ontem eu tive que ter uma força mental muito grande depois da Copa, de falar: amanhã tem que fazer acontecer. E deu certo, então agora é moral. A cabeça lá em cima e olhar para o próximo dia."

O ponto alto do Concurso acontece no domingo, o GP Rolex, a 1.60m, que terá a participação de Luciana Diniz com Vertigo du Desert, que garantiu duplo zero na Copa das Nações e obteve o melhor resultado individual entre todos participantes, ao lado da dupla pan-americana Stephan e Chevaux Primavera Império Egípcio com 1,5 milhão de euros em jogo.