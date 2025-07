Sheik se declara a Tite e revela arrependimento por mordida em final pelo Corinthians

Decisivo na conquista da Libertadores de 2012, o ex-atacante Emerson Sheik recordou nesta sexta-feira dos gols e da confusão armada por ele na histórica final entre Corinthians e Boca Juniors. Ele, ainda, se declarou a Tite, técnico do time alvinegro naquela ocasião.

Sheik, emocionado, relembrou histórias ao lado do treinador e afirmou que Tite lhe trouxe muitos aprendizados. Ele, inclusive, afirmou que se tornou uma "pessoa melhor" depois de trabalhar com o comandante.

"Tenho 700 mil histórias. Estávamos comentando antes, falei de 2012, que tudo o que eu via dentro de campo, era distinto do que eu vivia fora. Era solteiro, aprontei muito. E vivi momentos fantásticos com o professor Tite. Cresci profissionalmente, me tornei uma pessoa mais responsável. Me tornei um filho melhor, um irmão melhor, um pai melhor. Gravei o nome dele no meu celular como 'pai Tite'. O esporte precisa muito do senhor. O senhor é capaz de modificar a história de pessoas humildes, não foi só comigo. Nós vimos o senhor puxando a orelha de muita gente, mas só queria nosso bem. Depois que percebi isso, minha vida decolou de uma maneira inacreditável", comentou em entrevista coletiva.

(Foto: Reprodução/TV Globo)

Emerson Sheik estará presente no Reencontro de Gigantes, marcado para este sábado, na Mercado Livre Arena Pacaembu, às 15h (de Brasília). O jogo festivo reunirá lendas do Corinthians e do Boca Juniors em homenagem aos 13 anos da final da Libertadores de 2012.

O Timão será representado por vários ex-jogadores que fizeram parte da histórica conquista. Além de Sheik, estão confirmados: Chicão, Alessandro, Fábio Santos, Paulinho, Danilo, Leandro Castán, Paulo André, Luis Ramírez, Jorge Henrique, Júlio César e Liedson, além do convidado de honra, Tite.

Já o lado argentino terá: Rolando Schiavi, Pepe Basualdo, Pato Abbondanzieri, Facundo Imboden, Aníbal Matellani, Ariel Carreño, Pablo Mouche, Walter Ervitti, Daniel Tilger, Pablo Alvarez, César La Paglia e Fabián Vargas.