Semifinalista com o Fluminense, Thiago Silva não sofre dribles no Mundial

Aos 40 anos, Thiago Silva mostra que a idade não é obstáculo para seguir em alto nível. Capitão da defesa do Fluminense, o zagueiro tem sido peça-chave na campanha do clube na Copa do Mundo de Clubes e segue invicto em um quesito que impressiona: ainda não foi driblado em toda a competição.

Na vitória por 2 a 1 sobre o Al-Hilal, da Arábia Saudita, nesta sexta-feira, em Orlando, o experiente defensor voltou a demonstrar segurança. Comandando a linha de três zagueiros ao lado de Ignacio e Freytes, Thiago foi firme nos duelos e eficaz na saída de bola. Apesar de ter sofrido um tento de Marcos Leonardo, o Tricolor Carioca segue sendo umas das melhores defesas do campeonato.

Em quatro jogos pelo torneio mundial, o defensor acumula 90% de acerto nos passes (182 certos em 202 tentados), 24 cortes, 7 interceptações, 75% de aproveitamento nos duelos (15/20) e 79% nos aéreos (11/14), além de cometer apenas duas faltas e não ter sido driblado nenhuma vez. Os números são do Sofascore.

? Thiago Silva (40 anos) ainda não foi driblado na Copa do Mundo de Clubes! ??? ? 4 jogos

? 90% acerto no passe (182/202!)

? 75% eficiência nos duelos (15/20!)

? 79% eficiência nos duelos aéreos (11/14!)

? 24 cortes (!)

?? 7 interceptações (!)

? 0 dribles sofridos (!)

Com o resultado, o Fluminense, de Thiago Silva, se garantiu na semifinal e aguarda o vencedor de Palmeiras x Chelsea, que se enfrentam ainda nesta sexta-feira, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Agora, o confronto da semifinal da Copa do Mundo de Clubes será na próxima terça-feira (8), às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.