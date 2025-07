São Paulo anuncia contratação da atacante Nathane, ex-Santos

O São Paulo anunciou, nesta sexta-feira, a contratação da atacante Nathane, de 34 anos, que pertencia ao Santos. A jogadora chega ao clube com vínculo até 31 de dezembro deste ano.

"O sentimento é único. Sempre tive o desejo de defender essa camisa e hoje realizo esse sonho. Estou muito feliz", celebrou a nova contratação do Tricolor.

"As expectativas são as melhores possíveis. Espero conquistar muitos títulos e fazer muitos gols com a camisa do Tricolor", completou.

Nathane iniciou sua carreira profissional no Iguaçu-MG, com 21 anos. Em 2014, a atacante passou pelo Comercial-ES, Ipatinga-MG e Iranduba-AM.

Em 2017, chegou ao Flamengo e permaneceu lá até 2019, quando foi contratada pela Ferroviária, onde se destacou pela artilharia na Libertadores.

Nathane também teve passagens por Atlético Mineiro, Minas Brasília, Grêmio, Bahia, Botafogo e Santos, além do Hwacheon KSPO, da Coreia do Sul.

A atacante conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro (2019), do Campeonato Capixaba (2014), do Campeonato Carioca (2017 e 2018), do Campeonato Mineiro (2010, 2015 e 2022), do Campeonato Amazonense (2016), da Copa Rio (2024) e da Copa Paulista (2024).