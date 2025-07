Santos treina em dois períodos no CT Rei Pelé visando volta do Brasileirão.

O Santos segue com sua rotina de treinos visando o retorno do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o elenco treinou em dois períodos no CT Rei Pelé.

Pela manhã, o técnico Cleber Xavier comandou uma atividade em campo. Já no período da tarde, os jogadores ficaram na academia para um trabalho físico.

O lateral direito Igor Vinícius e o volante Willian Arão estão treinando normalmente com o restante dos companheiros. Os dois foram anunciados no começo desta semana.

O elenco volta aos treinos na manhã deste sábado.

O Santos deve retornar aos gramados no clássico contra o Palmeiras, em casa. Isso, é claro, se o time palmeirense não chegar às fases finais do Mundial de Clubes. Caso isso aconteça, o Peixe volta a campo no próximo dia 16 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Cléber Xavier, a princípio, não terá desfalques. O Santos conseguiu zerar o departamento médico e o treinador deve poder contar com todos os atletas.