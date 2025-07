Sabalenka vai às oitavas em Wimbledon e vê rivais perigosas caírem

Atual número 1 do mundo, Aryna Sabalenka poderia ter um caminho um tanto complicado nas próximas fases em Wimbledon. Talvez fosse preciso encarar a ex-top 10 Elina Svitolina (#13 do mundo) nas oitavas de final e Madison Keys (#6), campeã do Australian Open, em seguida, nas quartas. A sexta-feira, porém, foi excelente para a bielorrussa. Sabalenka não apenas venceu um jogo duríssimo contra a britânica Emma Raducanu por 7/6(6) e 6/4 como viu Svitolina e Keys ficarem pelo caminho.

Com o triunfo, Sabalenka manteve seu histórico de invencibilidade contra tenistas britânicas no circuito. Agora são nove vitórias em nove jogos. Em busca de seu primeiro título em Wimbledon, a bielorrussa vai enfrentar nas oitavas a belga Elise Mertens (#23), que eliminou Svitolina por 6/1 e 7/6(4).

Caso confirme o favoritismo mais uma vez, a número 1 do mundo não fará o esperado duelo com Madison Keys nas quartas. Em vez disso, vai encontrar a alemã Laura Siegemund (#104 do mundo), que eliminou Keys por duplo 6/3, ou a argentina Solana Sierra (#101), que vem de vitória sobre a espanhola Cristina Bucsa (#102) por 7/5, 1/6 e 6/1.

Como aconteceu

Raducanu começou a partida afiada, sacando bem e absorvendo as pancadas de Sabalenka do fundo de quadra. A britânica não converteu um break point no primeiro game, mas no quinto viu a número 1 cometer dois erros seguidos e abriu vantagem. Raducanu manteve a dianteira até o oitavo game, quando cometeu três erros não forçados e permitiu que o placar ficasse igualado em 4/4. Depois disso, o nível da britânica caiu, e Sabalenka aproveitou teve set set points no décimo game. A número 1 do mundo não conseguiu converter nenhum, o que deixou o placar em 5/5.

As chances não aproveitadas custaram caro, e Raducanu ganhou moral. A britânica quebrou a bielorrussa no 11º game, mas também não conseguiu confirmar seu saque. A decisão foi para o tie-break, e Radcanu teve o primeiro set point do game, mas Sabalenka salvu-se com uma curtinha. Dois pontos depois, com um voleio vencedor, a número 1 finalmente fechou a parcial após 1h14min de jogo: 7/6(6).

A história se repetiu no segundo set. Empurrada pela torcida, Raducanu saiu na frente, quebrando Sabalenka e abrindo 4/1. No sétimo game, contudo, a bielorrussa devolveu a quebra e, pouco depois, o jogo estava empatado em 4/4. Mais uma vez, a número 1 foi superior na reta final. Fez 5/4 ao quebrar o saque de Raducanu mais uma vez e, em seguida, confirmou seu saque para fechar o jogo.