Sabalenka ganha batalha com Raducanu em Wimbledon; duplas de Bia Haddad e Luisa Stefani avançam

Os aplausos de pé até sugerem que Emma Raducanu somou mais uma grande vitória em Wimbledon. Na verdade, foi a maneira de os ingleses saudarem a jovem representante do país após grande apresentação diante da número 1 do mundo, Aryna Sabalenka. Em uma bela exibição na quadra central, a belarussa teve de suar muito para se manter na busca do inédito título. No fim, celebrou o triunfo por 7/6 (8/6) e 6/4.

"Ela jogou um tênis incrível, me pressionou muito para conseguir essa vitória. Lutei por cada ponto como uma louca. Estou feliz em vê-la saudável e de volta aos trilhos. Em breve, ela estará de volta ao Top 10", afirmou Sabalenka após a vitória, exaltando a apresentação de Raducanu.

Realmente a tenista da casa deu enorme trabalho à favorita. Na primeira parcial, Sabalenka desperdiçou sete sets points com 5 a 4 e ainda foi quebrada, vendo a rival virar para 6 a 5 com o saque. A belarussa devolveu a quebra e, após salvar um set point no tie-break, fechou por 8 a 6.

As dificuldades aumentaram ainda mais no set seguinte, quando Raducanu abriu 4 a 1 e ainda teve um break point para fazer 5 a 1. Sabalenka se salvou, enfileirou cinco pontos seguidos e fechou seu mais duro jogo até então em Wimbledon para se garantir nas oitavas, diante da belga Elise Mertens, no domingo - fez 6/1 e 7/6 (7/4) na ucraniana Elia Svitolina.

Após o jogo, Sabalenka revelou que usou o apoio dos britânicos a Raducanu como se fosse para ela. "Uau, que atmosfera. Meus ouvidos ainda estão doendo. Estava super barulhento. Toda vez que eles a animavam, eu dizia a mim mesma: 'Finja que eles estão torcendo por você'", disse, sorridente.

Algoz da brasileira Beatriz Haddad Maia na segunda rodada, a húngara Dalma Galfi acabou eliminada nesta sexta-feira, ao ser derrotada pela norte-americana Amanda Anisimova, 13ª favorita, parciais de 3/6, 7/5 e 3/6.

Destaque na rodada desta sexta-feira, ainda, para a alemã Laura Siegemund, que entrou em quadra duas vezes e ganhou ambas. Em simples, fez duplo 6/3 sobre a norte-americana Madison Keys, sexta favorita. Depois, ao lado da brasileira Bia Haddad, largada em duplas com bom triunfo.

Alemã e brasileira tiveram pela frente a parceria formada pelas norte-americanas Hailey Baptiste e Caty McNally e precisaram de três sets para avançar, com 6/1, 2/6 e 6/3. Sem descanso, elas já jogam neste sábado, conta as locais Jodie Burrage e Sonay Kartal.

Outras duas representantes brasileiras entraram em quadra nesta sexta, com uma vitória e uma derrota. Ao lado da húngara Timea Babos, Luisa Stefani venceu pela segunda rodada a russa Alexandra Panova e a chinesa Guo Hanyu, por 7/6 (7/3), 6/7 (3/7) e 6/4 e já se garantiu nas oitavas de final.

Já Ingrid Martins acabou sendo eliminada ao lado da norte-americana Quinn Gleasson, com derrota por 7/5 e 6/3 diante das russas Mirra Andreeva e Diana Shnaider, dupla quinta favorita em Wimbledon.