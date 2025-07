Jornal: Real está disposto a negociar Rodrygo, mas não recebeu propostas

Banco na Copa do Mundo de Clubes, Rodrygo vive uma situação delicada no Real Madrid e pode estar de saída. Segundo o jornal espanhol Marca, o time merengue está disposto a ouvir propostas pelo brasileiro.

O que aconteceu

Real pode negociar o jogador, mas ainda não recebeu propostas e vê situação estagnada. Rodrygo está no time merengue desde 2018 e perdeu espaço após a chegada de Xabi Alonso.

O clube, inclusive, não pretende segurar qualquer integrante do elenco. O jornal explicou que "o Real Madrid estaria disposto a escutar uma oferta pelo brasileiro, como por qualquer jogador, já que a política do clube é não segurar ninguém e estudar cada proposta.

Mesmo assim, o discurso dentro do Real é de que Rodrygo "é jogador do clube e deve agregar". O técnico Xabi Alonso, inclusive, avisou que conta com o atacante brasileiro e é contra uma transferência nesta janela.

Rodrygo foi titular apenas na estreia de Xabi no time merengue e não tem um jogo completo no Mundial. Ao todo, o brasileiro tem 88 minutos em campo no torneio da Fifa e foi a campo em apenas dois compromissos — contra Al-Hilal e RB Salzburg.

E o Arsenal?

Apontado como principal interessado no brasileiro, o time inglês vai esperar o fim do Mundial para abrir negociações. A informação é do jornal espanhol As.

Os Gunners, inclusive, estariam dispostos a desembolsar 90 milhões de euros (R$ 573,5 milhões) pela contratação. Seria a transferência mais cara do ano.

Os ingleses têm até o fim de agosto para concretizar a vinda de Rodrygo, quando fechará a janela europeia.