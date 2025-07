Renato Gaúcho diz que torcerá pelo Palmeiras após classificação do Flu

O técnico Renato Gaúcho admitiu que vai torcer pelo Palmeiras contra o Chelsea na partida de hoje, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. O vencedor vai encarar o Fluminense na semifinal — os cariocas venceram o Al-Hilal por 2 a 1.

Vou assistir ao jogo do nosso adversário hoje, analisar bem e ver de que forma vamos enfrentá-los na próxima semana. O mais importante foi que fizemos a nossa parte. Pegamos um grande rival, eles passaram pelo City. O nosso objetivo hoje era passar. Hoje tem um grande jogo, um clássico e não tenho preferência. Se as duas chegaram, as duas têm condições de passar. No fundo, vou torcer para o Palmeiras porque é mais um brasileiro, estamos representando bem o futebol brasileiro assim como vinham Flamengo e Botafogo. Renato Gaúcho, em entrevista coletiva

O que mais ele disse?

O jogo e esquema. "Fizemos uma grande partida até porque o rival era muito forte, chegaram com méritos, não é qualquer um que tira o City com quatro gols. Sempre confiei no meu grupo, falei isso depois da Inter. É dentro do campo que se decide. Fico feliz por achar um esquema bom contra a Inter, repeti hoje porque temos pouco tempo para treinar. Deu certo e achei melhor continuar porque eles têm bola aérea forte assim como a Inter. Soubemos sofrer no final do jogo, controlamos parte dele. Mas um jogo contra um time forte é assim. Soubemos aproveitar as nossas chances. Já dei os parabéns e falo aqui para eles. A todos, a quem começa, a quem é banco, o nosso torcedor. Essa vitória é do nosso torcedor e do meu grupo."

Pedido aos torcedores. "Ao torcedor, esteja aqui ou no Brasil: vista a camisa, vai para a praia, passear com o cachorro, no shopping, vai no restaurante... Use a camisa. O torcedor tem de ter muito orgulho do que temos feito aqui."

Ambiente. "Me chamam de gênio, me dão banho, apelam, brincam. Maneiro, mas isso é uma família, conversamos bastante, sacaneamos uns aos outros. É importante este ambiente. Estamos aqui há um mês e o nosso ambiente é maravilhoso, não tivemos problemas. Às vezes precisamos aturar o presidente cantando, mas ele é bom, canta bem... Ele ficou cantando quatro horas depois da Inter e com certeza vai querer cantar hoje. Só não pagamos com garantias. O ambiente é maravilhoso. Quando precisa brincar, brincamos. Quando é hora de trabalhar, trabalhamos. O resultado está aí. Em todos os clubes que passei eu não abro mão do ambiente, ele é fundamental. Todo mundo está se sentindo bem."

Patinho feio? "É um passo enorme dado hoje, é o patinho feio. O patinho feio perde de longe para esses clubes financeiramente, mas dentro do campo é outra história, são 11 contra 11, vai ganhar quem quer mais. Eles querem, mas a gente quer mais."

Al-Hilal. "Adversário difícil, poderoso, eles têm vários estrangeiros, são bem organizados. Não é qualquer time que passa pelo City. Sabíamos que enfrentaríamos um time muito poderoso e sentimos isso durante o jogo. O mais importante é que preparei minha equipe, procurei neutralizar as jogadas fortes deles. Tiveram chances, mas faz parte do jogo, mas controlamos o jogo na maior parte do tempo."

Martinelli e Freytes suspenso. "Não me preocupa. Eles estão bem, eu confio em todos do grupo. Sempre falo para eles que o jogador tem de treinar forte para jogar forte. Em qualquer momento ele é chamado, ele tem de estar preparado. Meus jogadores estão preparados. Eu cobro nos treinos a intensidade e a atenção nos vídeos. O Martinelli faz um grande Mundial assim como os outros meias, assim como o Freytes... Por uma lesão ou uma suspensão tem de mudar, mas o jogador que for jogar não me preocupa porque eu confio em todos eles e quem entrar vai dar conta do recado."

Thiago Silva. "Ele é um monstro, joga muito, trabalhei com ele há 15 anos e hoje estamos juntos de novo. É um treinador dentro de campo, ajuda muito, passa tranquilidade e experiência para os demais. Ele, numa hora dessa com jogos importantes, é fundamental. Tenho falado bastante com ele. Hoje trocamos ideia e faltam dois jogos para nós. Vamos continuar trabalhando firmes para chegar na final, que é o nosso objetivo. Toda vez que ele se machuca temos o cuidado com ele. Durante semana, sempre que podemos tiramos ele do treino para não fazer 100% igual aos outros jogadores para que eu possa tê-lo 100% no jogo."