Renato Gaúcho celebra vaga na semi e destaca atuação do Fluminense: "Controlamos a partida"

O Fluminense venceu o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 2 a 1, nesta sexta-feira, e se classificou para a semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Os tricolores tiveram grande atuação nesta sexta-feira, em Orlando, contando com gols de Martinelli e Hércules. O técnico Renato Gaúcho valorizou a atuação da equipe carioca durante os 90 minutos.

"Sabíamos que o jogo seria muito difícil. Preparei a equipe da mesma forma que foi contra a Inter (de Milão). Controlamos a partida quase toda. Só levamos o gol no começo do segundo tempo. É parabenizar o trabalho de todos e pensar na semifinal", disse Renato Gapucho após o confronto.

Renato Gaúcho ainda destacou a chance de disputar a competição e dedicou o triunfo do Fluminense à torcida.

"A mensagem é a entrega de todo mundo, não importa quem começa. É uma oportunidade única disputar uma Copa do Mundo. Não sabemos quando teremos outra chance. Dedico essa vitória a nossa torcida não só aqui como também no Brasil", declarou Renato Gaúcho, único técnico brasileiro ainda na disputa do torneio.

O Fluminense disputa a semifinal da Copa do Mundo de Clubes na terça-feira, em Nova Jersey. Os tricolores esperam o vencedor do confronto entre Palmeiras e Chelsea, que se enfrentam nesta noite.