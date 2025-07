Remo anuncia a contratação de Cantillo, ex-Corinthians

Nesta sexta-feira, o Remo anunciou a contratação do volante Víctor Cantillo, ex-Corinthians. O atleta de 31 anos, que estava no Huracán-ARG, chega para a sequência da Série B.

Ao longo da carreira, Cantillo passou também por Atlético Nacional e Junior Barranquilla, ambos da Colômbia.

Pelo Corinthians, somou 116 jogos, sendo 76 como titular. O jogador chegou ao Timão por empréstimo do Junior Barranquilla, no início de 2020, mas nunca se consolidou como peça confiável no elenco.

"Muito feliz em vestir a camisa do Rei da Amazônia. Chego para somar e ajudar nos objetivos", disse Cantillo.

O Remo se encontra em quinto lugar na Série B, com 23 pontos em 14 jogos. A próxima partida será contra o o Cuiabá, neste sábado (5), às 16h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém.