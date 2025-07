Real Madrid x Borussia Dortmund: curiosidades do duelo pelo Mundial de Clubes

Real Madrid e Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado, a partir das 17 horas, no MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA), pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

As equipes já fizeram diversos confrontos importantes no cenário europeu e desfrutam de grande fase no momento. Portanto, a expectativa é de uma partida com muitas alternativas.

Real Madrid x Borussia: veja as curiosidades da partida