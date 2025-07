Profissionais do São Paulo goleiam sub-20 em jogo-treino pela preparação na intertemporada

Nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, o elenco profissional do São Paulo realizou um jogo-treino contra a equipe sub-20 do Tricolor e goleou por 6 a 0. Os gols da equipe principal foram marcados por Dinenno (3), Alisson (2) e Marcos Antônio.

Diante de sua primeira oportunidade de observar o grupo em situações de jogo, Hernán Crespo e sua comissão técnica optaram por utilizar diferentes formações em cada tempo.

Os atacantes Lucas e Ferreirinha, que se encontram em fase final de recuperação de contusão na fáscia plantar do pé esquerdo e de estiramento da cápsula posterior do joelho direito, respectivamente, novamente treinaram com bola no gramado após realizarem exercícios de posse de bola com os jovens da categoria de base.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

Já o meio-campista Luiz Gustavo, que também se encontra em processo de recuperação, mas de um tromboembolismo pulmonar, cumpriu cronograma com atividades sem impacto no campo.

O São Paulo volta a treinar neste sábado, na parte da manhã, novamente no CT da Barra Funda. A equipe se prepara para enfrentar o Flamengo no dia 12 de julho, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o São Paulo ocupa a 14ª colocação da competição, com 12 pontos, e segue vivo também nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.