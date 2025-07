Primeira campanha de João Fonseca em Wimbledon chega ao fim, mas ele voltará

Por Martyn Herman

LONDRES (Reuters) - João Fonseca estará de volta, não há muita dúvida quanto a isso, mas por enquanto o jovem de 18 anos diz que ainda tem algumas lições a aprender para se tornar uma força em Wimbledon.

O tenista carioca, apontado como a próxima grande promessa do tênis masculino, concluiu nesta sexta-feira sua primeira incursão em Wimbledon com uma derrota na terceira rodada para o chileno Nicolás Jarry.

Apesar do revés por 6-3, 6-4, 3-6 e 7-6(4) na Quadra 2, onde contou com bastante apoio da torcida, Fonseca mostrou lampejos da potente pancada de direita que deixou todos tão empolgados com sua chegada ao circuito.

Depois de ser dominado nos dois primeiros sets, Fonseca ganhou vida e parecia prestes a virar a partida, mas não conseguiu converter nenhum dos seis break points que teve a seu favor e acabou perdendo o tiebreak.

"Com certeza foram muitas lições. Quando você vai para um Grand Slam e joga, os jogadores jogam de forma diferente. Eles estão muito mais concentrados", disse Fonseca. "É uma partida de cinco sets, e tudo pode acontecer."

"Você pode ter dois sets de vantagem e ainda assim perder a partida. Portanto, é preciso manter a concentração o tempo todo e ser positivo", acrescentou.

Para um jogador que parece ter sido feito para grandes palcos, foi uma pena que ele tenha perdido um provável confronto na Quadra Central com o britânico Cameron Norrie no domingo. Mas Fonseca preferiu considerar os aspectos positivos.

"Claro, um pouco de frustração", disse ele aos repórteres. "Tive a oportunidade e provavelmente teria jogado melhor no quinto set, estava me sentindo confiante."

"Mas, ao mesmo tempo, ainda sou jovem e há muito por vir. Estaremos de volta no próximo ano. É só aproveitar o que aprendi, continuar trabalhando e vamos em frente."

Fonseca fez sua estreia na chave principal de um Grand Slam no Aberto da Austrália deste ano, eliminando o russo Andrey Rublev na primeira rodada. Em seguida, chegou à terceira rodada do Aberto da França e repetiu o feito em Londres.

Não é uma maneira ruim de começar sua história em Grand Slams e ele já está ansioso pelo Aberto dos Estados Unidos, onde deverá receber um apoio ruidoso dos brasileiros em Nova York.

"Para mim, é um privilégio quando você tem o apoio do seu país e sente que está representando seu país", disse. "Tenho certeza de que haverá muita gente em Nova York. Vai ser legal."