Presidente do São Paulo exalta evento com campeões do mundo

O São Paulo promoveu nesta quinta-feira uma festa no estádio do Morumbis com a presença dos ídolos que conquistaram títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes. O ex-atletas vestiram as chuteiras e jogaram ao lado de torcedores.

Cada são-paulino pagou um valor para atuar ao lado dos ídolos, no evento "Vou jogar no Morumbis".

"Foi realizado no Morumbis um desafio de torcedores que compraram o direito de jogar contra os nossos ex-atletas campeões de mundo de 2005 e convidados. Foi uma noite inesquecível", destacou o presidente Julio Casares nas redes sociais.

Planos do São Paulo com ídolos

O dirigente deixa claro que, em sua gestão, quer manter os ex-jogadores próximos ao São Paulo. Casares os classifica como "amigos".

"No São Paulo, o ídolo é eterno. Hoje e amanhã continuará esse vitorioso projeto: "Vou jogar no MorumBis". Que geração incrível! Cicinho, Fabão, Júnior, Josué, Lugano, Josué, Aloísio, Muller, Danilo, (Marcos) Bonequini, entre outros", completou.