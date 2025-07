Portugueses do Al-Hilal choram em homenagem a Diogo Jota e André Silva

Jogadores portugueses do Al-Hilal, João Cancelo e Rúben Neves choraram durante o minuto de silêncio pelas mortes de Diogo Jota e André Silva antes do jogo contra o Fluminense, no Mundial, hoje, em Orlando.

O que aconteceu

O minuto de silêncio foi realizado antes do início do duelo. Diogo Jota, que jogava no Liverpool, e André Silva, do Penafiel, morreram em um acidente automobilístico na Espanha ontem.

João Cancelo e Rúben Neves se emocionaram. Os dois eram companheiros de Diogo Jota na seleção portuguesa.

Jogadores de Fluminense e Al-Hilal usaram uma braçadeira preta no braço em sinal de luto. Eles ficaram lado a lado no centro do gramado durante o minuto de silêncio.

O minuto de silêncio será realizado em todos os jogos das quartas de final do Mundial de Clubes. A Fifa anunciou a homenagem ainda ontem.