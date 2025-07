Por que Fluminense confia na permanência de um dos craques do Mundial

Jhon Arias, meia-atacante do Fluminense, é um dos principais jogadores do Mundial de Clubes. Em quatro jogos do Flu, ele foi eleito o "Superior Player of the Match", o melhor em campo, três vezes.

O colombiano tem o sonho de jogar na Europa, e o Fluminense sabe que o assédio em cima do jogador será ainda maior após a competição. No entanto, quem gere o clube está confiante na permanência.

O que faz o Flu acreditar no "fico" de Arias

Renovação antes do Mundial de Clubes. Em fevereiro, o Fluminense chegou a um acordo com o Arias por uma renovação até junho de 2028 após não concluir o sonho de transferência para a Europa.

A avaliação da direção do Tricolor é de que Arias tem um salário "bem confortável" para seguir no futebol brasileiro. O UOL apurou que o novo salário de Arias ultrapassa R$ 1 milhão. Ele se tornou o jogador mais bem pago do elenco do Fluminense.

Arias prioriza as principais ligas europeias, mas sua idade é um empecilho. O jogador tem 27 anos e completa 28 em dois meses — uma idade que não brilha os olhos dos principais clubes do futebol europeu. Em outras janelas, Arias recebeu propostas do Zenit (e recusou por não ser a elite europeia) e do Girona (que balançou o jogador, mas a oferta era muito baixa para o Flu).

Ele é muito prestigiado pelo elenco do Fluminense. Os jogadores não cansam de exaltar as atuações de Arias. Samuel Xavier revelou após a última partida que o apelido é "Pelé colombiano".

O Fluminense enfrenta o Al-Hilal por uma vaga nas semifinais do Mundial, na sexta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Camping World Stadium, em Orlando.

E se chegar a proposta dos sonhos?

O Fluminense aumentou a multa rescisória de Arias na renovação contratual para afastar o interesse europeu, mas sabe que uma "proposta dos sonhos" pode balançar o atleta.

No entanto, a renovação antes do Mundial somada ao bom desempenho do atleta garantem uma venda ainda maior após a competição.

Arias foi contratado em agosto de 2021 por apenas R$ 3,1 milhões por 50% dos direitos econômicos (os outros 50% são do Patriotas, da Colômbia). Ele já tem 227 jogos pelo Fluminense e 47 gols marcados.