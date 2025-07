Pituca fecha semestre como reserva no Santos e vê concorrência crescer com chegada de Arão

Diego Pituca iniciou a temporada como titular do Santos, mas não apresentou o futebol que já demonstrou ser capaz de jogar. O volante perdeu espaço ao longo das competições, encerrou o primeiro semestre em baixa e ainda viu a concorrência crescer com a chegada de Willian Arão.

Pituca terminou a última temporada como titular absoluto e peça importante do Santos de Fábio Carille. E apesar da mudança na comissão técnica, a escrita se manteve. Mesmo com a chegada de Pedro Caixinha, o volante seguiu entre os titulares do Peixe no começo do ano.

Não à toa, o camisa 21 saiu jogando em oito dos nove primeiros compromissos do Santos em 2025. Contudo, ele não conseguiu desempenhar seu melhor futebol. As atuações do jogador em 2025, inclusive, geraram críticas por parte dos torcedores do Santos.

Em publicação nas redes sociais, inclusive, o próprio Pituca chegou a reconhecer que não vivia um de seus melhores momentos com a camisa do Santos.

"Sei que meu momento individual não é o que desejo, mas, por aqui, me cobro muito todos os dias e sigo trabalhando firme para continuar ajudando meus companheiros, com a certeza de que minha melhor versão vai voltar", escreveu em fevereiro deste ano, após a vitória do Peixe sobre o Água Santa.

Após o clássico contra o Corinthians, em que o Peixe perdeu por 2 a 1, Pituca viu o jovem Gabriel Bontempo ganhar a vaga no time titular. O volante segue recebendo oportunidades ocasionalmente, especialmente saindo do banco de reservas, mas continua tentando recuperar o espaço no 11 inicial.

Depois de ganhar chances ocasionais, Pituca voltou a engatar uma sequência de partidas no início do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O volante chegou a disputar sete jogos seguidos, seja como titular ou entrando no segundo tempo dos jogos. Nesse período, ele marcou um gol importante contra o Bahia após sair do banco.

Depois disso, porém, o volante sequer entrou em campo contra Grêmio e Ceará, pela Série A. O camisa 21, então, acabou sofrendo uma lesão no tendão de Aquiles da perna esquerda, que o afastou dos gramados por cerca de duas semanas.

Após se recuperar do problema, Pituca voltou a ficar à disposição. No último jogo do Santos antes da parada para o Mundial de Clubes, o meio-campista chegou a ser titular e ocupou a vaga de Tomás Rincón. O venezuelano havia acabado de retornar da data Fifa e, por isso, o técnico Cléber Xavier optou por poupá-lo.

Se antes Pituca já enfrentava dificuldades para encontrar espaço, agora ele terá uma concorrência ainda maior no meio-campo. O Santos contratou o volante Willian Arão, que chega em condições de assumir a vaga ao lado de Zé Rafael, considerado titular absoluto.

Ainda assim, Pituca deve seguir lutando para retomar seu espaço no Santos. Nesta temporada, o jogador disputou 21 partidas com a camisa do Santos (12 como titular), e contribuiu com um gol e uma assistência.

Com Pituca à disposição, o Santos deve voltar a campo no clássico contra o Palmeiras, em casa. Isso, é claro, se o time palmeirense não chegar às fases finais do Mundial de Clubes. Caso isso aconteça, o Peixe volta a campo no próximo dia 16 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão.