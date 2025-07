PFL MENA: Lutador acerta chute voador e vence com nocaute espetacular; veja

A PFL MENA, divisão do Oriente Médio da Professional Fighters League, teve um início eletrizante nas quartas de final do torneio peso-galo (61 kg), nesta sexta-feira (4), com um nocaute impactante. Em sua estreia na organização, o egípcio Islam Youssef superou Benyamin Ghahreman com um impressionante chute voador no segundo round, garantindo vaga nas semifinais do torneio regional.

A cena foi de tirar o fôlego. O lutador aproveitou o momento em que o adversário tentava se recompor após se levantar e lançou um golpe aéreo que acertou em cheio a cabeça do rival, que caiu imediatamente. Sem perder tempo, ele ainda conectou três marteladas potentes no chão antes da interrupção oficial, que veio aos 3 minutos e 56 segundos da segunda parcial (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

O triunfo marcou a sexta vitória na carreira profissional do atleta, que agora soma cinco resultados positivos consecutivos desde sua última derrota, em 2021. Com o desempenho, consolida-se como um dos principais nomes da competição.

Polêmica

Apesar da atuação dominante, Youssef não passou despercebido na pesagem oficial. O egípcio marcou 137,3 libras (62,3 kg), ultrapassando o limite permitido para a categoria. Embora a comissão tenha autorizado a realização do combate, o episódio reacendeu o debate sobre o rigor na fiscalização do peso e as possíveis vantagens de competir acima do limite estabelecido.

Ainda assim, o destaque da noite foi o nocaute brutal, que rapidamente viralizou nas redes sociais e passou a figurar entre os momentos mais marcantes da PFL na temporada. Agora classificado para a semifinal, o peso-galo terá pela frente um novo desafio - e a atenção redobrada dos fãs e analistas do cenário internacional do MMA.

