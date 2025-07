Palmeiras x Chelsea: horário e onde assistir ao jogo do Mundial de Clubes

Palmeiras e Chelsea entram em campo hoje, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV fechada), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Palmeiras chega embalado após eliminar o Botafogo. A equipe de Abel Ferreira empatou em 0 a 0 no tempo normal, mas fez 1 a 0 na prorrogação com gol de Paulinho e segurou o resultado.

O Chelsea também precisou da prorrogação para superar o Benfica. A partida terminou empatada em 1 a 1, mas a equipe londrina marcou três gols na prorrogação e venceu por 4 a 1.

Chaveamento para a semifinal definido. Quem vencer o confronto terá pela frente Fluminense ou Al-Hilal.

Palmeiras x Chelsea -- Mundial de Clubes