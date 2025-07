Palmeiras revê Chelsea de cara nova e com elenco quatro vezes mais valioso

Apesar do clima de "revanche", o Palmeiras que encontrará o Chelsea, hoje, às 22h (de Brasília), é bem diferente daquele vice-campeão do Mundial de 2021. O Alviverde conta com um elenco cerca de quatro vezes mais valioso em relação ao grupo do último embate com os ingleses.

O que aconteceu

O atual elenco alviverde tem valor de mercado avaliado em 251,05 milhões de euros (cerca R$ 1,6 bi, na cotação atual). O levantamento usou os valores do Transfermarkt e conta apenas com os jogadores inscritos pelo clube nesta Copa do Mundo de Clubes.

O valor é bem maior do que os 62,3 milhões de euros (R$ 370 milhões na cotação da época) do grupo que jogou o Mundial de 2021. Vale lembrar que, na ocasião, o Alviverde só inscreveu 23 atletas, contra 29 na edição atual.

Na época, Dudu era o atleta mais valioso do elenco, mas nem chegava perto das cifras de Estêvão. O então camisa 7 foi para o Mundial avaliado em 12 milhões de euros (R$ 71,5 milhões), enquanto o atual camisa 41 tem valor de mercado de 60 milhões de euros (R$ 382,5 milhões).

O Palmeiras investiu pesado no início do ano, e só dupla de atacantes bateu recorde de toda a 'Era Leila Pereira'. O Alviverde gastou 18 milhões de euros (cerca de R$ 115 mi) em Paulinho e 12 milhões de dólares (R$ 72,5 mi) em Facundo.

O Alviverde ainda trouxe Vitor Roque e estabeleceu novo recorde no futebol brasileiro. O clube desembolsou 25,5 milhões de euros (R$ 155 milhões) pelo camisa 9, que virou a contratação mais cara do país, superando Thiago Almada, do Botafogo.

Com o time repaginado, o Palmeiras tenta "dar o troco" no Chelsea, hoje, às 22h (de Brasília), pelas quartas de final.

Sobrou alguém?

O goleiro Weverton deve ser o único titular de hoje que enfrentou o Chelsea pelo Mundial de 2021. O arqueiro viu de perto o revés por 2 a 1 na prorrogação, com direito a gol de pênalti de Kai Havertz.

Outros remanescentes que estarão à disposição de Abel Ferreira são: os goleiros Marcelo Lomba e Mateus, os laterais Mayke e Marcos Rocha e o meia Raphael Veiga — este, inclusive — marcou para o Alviverde contra os ingleses.

Já Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez estiveram no primeiro embate, mas estão fora do jogo de hoje. Gómez e Piquerez cumprem suspensão, enquanto Murilo está lesionado.