Chelsea vence com desvio cruel, elimina Palmeiras do Mundial e encara o Flu

Diante de um gelado Cole Palmer e de um desvio fatal, o Chelsea voltou a atormentar a vida de Abel Ferreira, venceu o Palmeiras novamente por 2 a 1 — desta vez com requintes de crueldade na Filadélfia — e, além de deixar o alviverde sem o título do Mundial de Clubes, se garantiu na semifinal do torneio.

Cole Palmer abriu o placar, e Estêvão igualou no início do 2º tempo, mas Malo Gusto decretou a vitória inglesa com requintes de crueldade já nos minutos finais da partida no Lincoln Financial Field: ao cruzar para a área, o francês viu a bola desviar em Giay, e Weverton não pegou.

O jogo também foi o último de Estêvão com a camisa alviverde. O atacante de 18 anos, a partir de agora, é atleta justamente do Chelsea.

Os ingleses vão encarar o Fluminense, que bateu o Al-Hilal no outro jogo do dia, na semifinal. O embate está marcado para a próxima terça-feira, a partir das 16h, em Nova Jersey.

O outro lado da chave é 100% europeu: as partidas PSG x Bayern de Munique e Real Madrid x Borussia Dortmund, que acontecem já neste sábado, definem os outros dois semifinalistas.

Como foi o jogo

Homenagens a portugueses. Antes de a bola rolar, o Lincoln Financial Field foi palco de um minuto de silêncio diante da morte dos irmãos Diogo Jota e André Silva — os jogadores sofreram um acidente de carro na Espanha. Pedro Neto, que era dúvida para a partida justamente em função da tragédia, entrou no gramado com uma camisa estampada com os nomes dos amigos.

O 1º tempo foi quente, mas um gelado Palmer esfriou o ímpeto brasileiro. O meia-atacante desequilibrou um duelo até então parelho com um gol feito em um lapso da marcação palmeirense. Allan, em posição irregular, e Vanderlan, de cabeça, até tentaram empatar, mas não capricharam em meio a um embate marcado por atritos entre os jogadores.

Na etapa final, Estêvão apareceu, marcou contra o futuro clube e deu "start" para uma melhora do time brasileiro, que passou a incomodar a meta inglesa principalmente a partir do coringa Paulinho.

O desvio, que ajudou o Palmeiras nas oitavas contra o Botafogo, atrapalhou nas quartas: o lateral Malo Gusto, ao tentar cruzar para a área após escanteio curto, contou com desvio de Giay para decretar a vitória cruel do Chelsea no Lincoln Financial Field.

Gols e destaques

Vitor Roque de um lado, Pedro Neto e Palmer do outro. O jogo começou bastante agitado, e foi o Palmeiras quem teve a primeira chance quando Vitor Roque arrancou após erro de passe adversário. O lance acabou em escanteio, foi afastado e gerou investidas inglesas pela ponta direita: primeiro com Pedro Neto, que deu duas canetas seguidas, e depois com Palmer, que arriscou de fora e testou Weverton.

Vitor Roque tenta fazer a jogada em Palmeiras x Chelsea, confronto do Mundial Imagem: Reuters/Kyle Ross

Clima esquenta. Até então equilibrado tecnicamente, o duelo ganhou doses de tensão na casa dos dez minutos. Cucurella bloqueou Estêvão e deu uma encarada no futuro companheiro, enquanto Giay se irritou com um empurrão de Delap em um lance na linha de fundo alviverde, gerando faísca também entre Richard Ríos e Enzo Fernández.

Gelado, Palmer esfria. O responsável por baixar a temperatura foi Cole Palmer. O meia-atacante recebeu passe de Chalobah na intermediária e, já tirando a marcação de Richard Ríos no domínio, invadiu a área, se livrou da marcação de Micael e, de perna esquerda, superou Weverton com um chute colocado antes de fazer a comemoração que ganhou o mundo: 1 a 0.

Palmer desfilou habilidade para abrir o placar no Lincoln Financial Field Imagem: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Jogo volta a ficar quente. O gol deixou o confronto mais truncado e menos jogado até o intervalo: Cucurella e Estêvão se estranharam de novo, enquanto Delap causou outra confusão, desta vez com Allan — o palmeirense, aliás, desperdiçou uma chance que seria clara em cruzamento, mas estava em posição de impedimento. Outro a frustrar a torcida antes do intervalo foi Vanderlan, que cabeceou nas mãos de Sánchez.

Estêvão aparece e empata. Até então encaixotado na marcação de Cucurella, Estêvão apareceu no início do 2º tempo para marcar contra o seu futuro clube. Ele recebeu cruzamento rasteiro de Richard Ríos e, mesmo quase sem ângulo, acertou um chute improvável que surpreendeu Sánchez e parou nas redes após caprichoso toque na trave: 1 a 0.

Estêvão empatou a partida mostrando oportunismo após cruzamento da direita Imagem: Francois Nel/Getty Images/AFP

Brasileiro estreia no Chelsea. O empate gerou reação imediata por parte do técnico Enzo Maresca, e o brasileiro João Pedro saiu do banco para fazer seu primeiro jogo com a camisa londrina, substituindo Delap — Madueke também entrou, e um tímido Nkunku deixou o gramado.

Abel reage e usa coringa. O comandante do Palmeiras respondeu e também fez uma alteração dupla já na casa dos 20 minutos: Paulinho, herói das oitavas de final contra o Botafogo, foi acionado no lugar do apagado Facundo Torres, enquanto Allan deu lugar a Maurício. Pouco depois, Flaco López e Aníbal Moreno também entraram.

Desvio fatal... O Palmeiras provou do próprio veneno utilizado contra o Botafogo, o desvio, e foi vazado aos 37 minutos. Após escanteio curto cobrado da esquerda, Malo Gusto recebeu e, quando cruzou para a área, viu a bola desviar em Giay, tirar Weverton da jogada e entrar, definindo o placar e dando adeus ao Palmeiras no Mundial: 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1x2 CHELSEA

Data e horário: 4 de julho, às 22h (de Brasília)

Competição: quartas de final do Mundial

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

Árbitro: Alireza Faghani (AUS)

Assistentes: Anton Shchetinin (AUS) e Ashley Beecham (AUS)

VAR: Khamis Al Marri (QAT)

Público: 65.782

Cartões amarelos: Richard Ríos (PAL); Malo Gusto, Delap (CHE)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Palmer (CHE), aos 15 min do 1º tempo; Estêvão (PAL), aos 7 min do 2º tempo; Malo Gusto (CHE), aos 37 min do 2º tempo

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Allan (Maurício); Estêvão, Facundo Torres (Paulinho) e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira

CHELSEA: Robert Sánchez; Malo Gusto, Chalobah, Colwill e Cucurella; Andrey Santos, Enzo Fernández e Palmer; Pedro Neto, Nkunku (Madueke) e Delap (João Pedro). Técnico: Enzo Maresca