Palmeiras azarão contra o Chelsea no Mundial? Colunistas divergem

O Palmeiras é azarão contra o Chelsea nas quartas de final do Mundial de Clubes, nesta sexta-feira (4), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia?

No Posse de Bola, os colunistas Juca Kfouri, José Trajano e Danilo Lavieri discordaram sobre o tema e debateram as chances de o time de Abel Ferreira eliminar os Azuis.

Juca: Não considero o Palmeiras azarão

Acho o Chelsea ligeiramente favorito e o Al Hilal ligeiramente favorito — ambos têm muito mais investimento do que Palmeiras e Fluminense.

No entanto, não considero que uma vitória do Palmeiras ou uma vitória do Fluminense seja zebra. Não os considero 'underdogs' [azarões, na tradução do inglês], como se perguntou ontem ao Abel Ferreira.

Juca Kfouri

Trajano: O Chelsea não é favorito; é pau a pau

O fato de o Chelsea ter mais investimento não quer dizer nada dentro do campo. Nos últimos tempos, o Chelsea é o time que mais investe, comprou até o Estêvão, né? Sim. Investe, compra todo mundo, tinha comprado o Andrey Santos também, emprestou, voltou. Toda hora, toda janela, o Chelsea vai lá e contrata um caminhão, mas não consegue botar um time bom em campo faz tempo.

Ah, ganhou aquele campeonatozinho de terceira, a Conference League, e no final do Campeonato Inglês subiu um pouquinho. Mas trocou de técnico algumas vezes e o time não consegue se afirmar, não apresenta um bom futebol.

Tem nome. Tem alguns jogadores bons, mas não é um time que você tem que ficar com medo. Não é um Bayern de Munique, um PSG, um Real Madrid. Por isso que eu acho que dá jogo e não vejo o Chelsea como favorito -- é pau a pau.

José Trajano

Lavieri: Palmeiras é o azarão pois o Chelsea é favorito

O Palmeiras não é o favorito. Quando a gente olha, tem um favorito e um azarão. Agora, claro, não é assim um negócio absurdo de 80% a 20% — é 60% a 40%.

Para mim, o favorito é claro que é o Chelsea, mas não ficaríamos surpresos se o Palmeiras passasse. A mesma coisa no Fluminense contra o Al Hilal. Acho que temos dois favoritos claros favoritos. O Trajano falou que o dinheiro não garante, mas o dinheiro te ajuda muito a você ter mais condições. O Palmeiras, sim, é o azarão a partir do momento que não é o favorito.

Danilo Lavieri

