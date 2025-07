Onde vai passar Palmeiras x Chelsea pelo Mundial? Como assistir ao vivo

Palmeiras e Chelsea duelam na noite de hoje, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Alviverde desbancou rival brasileiro. Depois de empate sem gols no tempo normal, o time de Abel Ferreira venceu o Botafogo por 1 a 0 na prorrogação e avançou no mata-mata.

Chelsea deslanchou na prorrogação e goleou o Benfica. Após empate por 1 a 1, os ingleses marcaram três vezes no tempo extra e fecharam o placar em 4 a 1.

Palmeiras x Chelsea -- Mundial de Clubes