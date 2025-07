Novo adversário! Brunno Hulk encara estreante invicto no UFC 318

Brunno 'Hulk' Ferreira já tem um substituto confirmado para seu próximo compromisso no octógono. Com a saída de Ikram Aliskerov, que sofreu uma fratura no dedo do pé durante os treinos, o estreante Jackson McVey foi escalado para encarar o brasileiro no UFC 318, evento agendado para o dia 19 de julho, em Nova Orleans (EUA).

A notícia foi divulgada em primeira mão pelo perfil 'Laerte Viana MMA' e confirmada pelo próprio lutador brasileiro nas redes sociais. Vindo de vitória relâmpago no LFA 210, onde nocauteou seu oponente em apenas 98 segundos, McVey terá menos de duas semanas de preparação para sua estreia no UFC. Ele entra em ação de última hora após Aliskerov ser retirado do card por lesão.

O evento será liderado pela aguardada trilogia entre Max Holloway e Dustin Poirier, válido pelo cinturão simbólico BMF e marcado como a última luta da carreira de 'The Diamond'. O card também contará com a presença de outros brasileiros: Patrício 'Pitbull', Paulo 'Borrachinha', Vinícius 'Lok Dog' e Nicolle Caliari estão confirmados na edição.

Promessa de duelo explosivo

Dono de um estilo agressivo e voltado para o nocaute ou a finalização, Brunno Ferreira é conhecido por evitar as decisões dos juízes. Em 15 lutas como profissional, soma 13 vitórias - nove por nocaute e quatro por finalização - e apenas duas derrotas, ambas também por via rápida.

Aos 32 anos, o curitibano - contratado via Contender Series - fará sua sétima aparição no Ultimate. Em sua luta mais recente, no UFC 313, finalizou Armen Petrosyan com uma chave de braço no segundo round, reforçando sua reputação de atleta empolgante e perigoso em qualquer área do combate.

Seu novo rival também chega com números impressionantes. Invicto no MMA profissional, Jackson McVey possui um cartel de seis vitórias, todas encerradas antes do gongo final - sendo três por nocaute e três por finalização. O norte-americano representa um desafio considerável, mesmo com a curta preparação.

