Nova escolinha de futsal no Pacaembu disponibilizará 300 vagas gratuitas para crianças de projetos sociais

O Ginásio Poliesportivo Mercado Livre, dentro da Mercado Livre Arena Pacaembu, será sede de uma nova escola de futsal voltada para crianças e adolescentes entre 7 e 16 anos. A escolinha terá 5% das vagas reservadas gratuitamente para crianças de projetos sociais, o que corresponde a aproximadamente 300 alunos.

Batizada de BFC Paca Academy, a iniciativa é fruto de uma parceria entre o canal Banheiristas e a concessionária Allegra Pacaembu, com início das aulas marcado para 4 de agosto.

"Proporcionar a recreação, o exercício e a sociabilidade aos jovens é o principal objetivo do projeto. Vamos poder fazer isso através de um projeto de formação educacional e esportiva", afirmou Caio Lo, fundador do Banheiristas.

As aulas serão mistas, com 60 minutos de duração, e organizadas em categorias que vão do Sub-7 ao Sub-16. A metodologia ficará a cargo da DTA Sports, empresa comandada por Douglas Teixeira, profissional de educação física com especialização em psicologia e medicina do esporte.

Também integra o projeto o ex-jogador Marcos Coelho, conhecido como "Coach" do Banheiristas F.C., série do YouTube com mais de 100 milhões de visualizações. Ele atuará como consultor da escolinha.

As inscrições para o projeto já estão abertas e o ginásio, com capacidade para 3 mil pessoas, receberá as atividades semanalmente.