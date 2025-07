Nico Williams rejeita Barcelona e renova contrato com o Athletic Bilbao

Um dos principais nomes do último Campeonato Espanhol, o atacante Nico Williams rejeitou as propostas do Barcelona e renovou seu contrato com o Athletic Bilbao, até 2035. O acerto foi informado pelo clube nesta sexta-feira.

Inicialmente, o vínculo do jogador de 22 anos com o Bilbao se encerraria em 2027. Mas, em razão das recentes ofertas, a direção do clube decidiu fazer uma proposta para estender o contrato do craque por oito anos.

Nico Williams era um dos principais alvos do Barcelona para a janela de transferências deste meio de ano, principalmente após ajudar o Athletic Bilbao a alcançar o quarto lugar na tabela do Espanhol. Com o resultado, o time obteve vaga para disputar a próxima edição da Liga dos Campeões.

Nico também chamou a atenção do mundo do futebol ao se destacar na última edição da Eurocopa, no ano passado. Na ocasião, foi um dos astros da seleção da Espanha na busca pelo título.

Nico e seu irmão mais velho, Iñaki, são os xodós da fanática torcida do Athletic, time reconhecido por só contar com jogadores da região do País Basco, no norte da Espanha, e territórios vizinhos.