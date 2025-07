Mundial: veja quanto o Fluminense pode receber se eliminar o Al-Hilal hoje

Do UOL, em São Paulo

O Fluminense pode acumular mais R$ 113,8 milhões em premiação se chegar à semifinal da Copa do Mundo de Clubes. O Tricolor enfrenta o Al-Hilal hoje, às 16h (de Brasília), em Orlando.

O que aconteceu

Os times classificados à semifinal receberão 21 milhões de dólares (cerca de R$ 113,8 mi). Esse é o valor concedido pela Fifa para quem vencer nas quartas de final.

O Fluminense já soma cerca de R$ 218,7 milhões em premiação. O cálculo inclui participação, vitória, empates e classificações. Veja, abaixo, como fica a divisão (sem desconto de impostos):

Participação - R$ 83,5 milhões

- R$ 83,5 milhões Uma vitória - R$ 11 milhões (fase de grupos)

- R$ 11 milhões (fase de grupos) Dois empates - R$ 11 milhões (fase de grupos)

- R$ 11 milhões (fase de grupos) Vaga nas oitavas - R$ 41,3 milhões

- R$ 41,3 milhões Vaga nas quartas - R$ 71,9 milhões

Premiação da semifinal é quase uma Libertadores. A Conmebol irá premiar o campeão da atual edição com 24 milhões de dólares (cerca de R$ 130 milhões).

Impostos preocupam diretorias. Palmeiras e Fluminense estão preocupados com a negociação da Fifa com o governo dos Estados Unidos, para entender quanto e como terão de ser pagos os impostos sobre os prêmios pela participação na Copa do Mundo de Clubes.

A Fifa distribuirá 1 bilhão de dólares (R$ 5,54 bilhões) em prêmios durante a competição nos EUA. No caso de título de um brasileiro, o clube pode faturar até R$ 558 milhões.

Premiação por fase no Mundial