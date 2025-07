Mundial: Rival tem um time completo com salário além do teto do Fluminense

Fluminense e Al-Hilal se enfrentam hoje, às 16h (de Brasília), no Camping World Stadium, por uma vaga nas semifinais do Mundial de Clubes. O embate é um choque de realidade no lado financeiro.

O que aconteceu

O Flu tem em seu elenco apenas quatro jogadores que recebem acima dos R$ 800 mil, já o Al-Hilal tem 11 jogadores que recebem mais do que esse "teto" do time brasileiro. Os dados são do Capology, plataforma especializada nas cifras do mundo da bola.

Koulibaly, Milinkovic-Savic, Mitrovic, Malcom, Rubén Neves, João Cancelo, Bono, Al-Dawsari, Renan Lodi, Marcos Leonardo e Moteb Al-Harbi são os mais bem pagos do Al Hilal. Dez deles foram titulares na vitória por 4 a 3 contra o Manchester City nas oitavas de final do Mundial.

Já o "seleto" grupo do Fluminense tem Arias, Cano, Thiago Silva e Paulo Henrique Ganso. Apenas Ganso não é titular absoluto da equipe no momento. O meia só disputou o jogo contra o Ulsan neste Mundial.

Renato Gaúcho comemora após vitória do Fluminense sobre a Internazionale Imagem: Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images

O "bicho" recebido pelos jogadores do Al Hilal após a vitória contra o City reflete a diferença de realidade financeira. Segundo Danilo Lavieri, colunista do UOL, cada jogador recebeu quase R$ 3 milhões pelo triunfo.

O Al Hilal passou a sonhar mais alto após bater o City e se reforçou com um atacante antes do jogo decisivo contra o Flu. Hamdallah foi anunciado e é um nome forte no futebol saudita. O marroquino já passou por Al-Ittihad e Al-Nassr antes de ser emprestado pelo Al-Shabab ao Al-Hilal. Ao todo, ele marcou 205 gols desde que chegou à liga local, em 2018.

O Fluminense só contratou Soteldo para o Mundial, que chegou com uma lesão na coxa e ainda não fez sua estreia.