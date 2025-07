Mundial de Clubes: Fluminense pode sonhar com título? Colunistas debatem

O Fluminense surpreendeu e chegou à semifinal do Mundial de Clubes, mas tem chances reais de ser campeão? Alicia Klein e Walter Casagrande Jr. opinaram, no Fim de Papo.

A equipe tricolor venceu o Al-Hilal (SAU) por 2 a 1 nas quartas de final e agora espera o vencedor do duelo entre Palmeiras e Chelsea (ING) para conhecer o próximo adversário.

Casão: Só não tem jogo contra o Bayern

Bater de frente com o Bayern é muito complicado, muito difícil. [...] Eu prefiro pegar o PSG do que o Bayern. Eu acompanho o Bayern há muito tempo, estava na final da Copa dos Campeões, em 1987, com o Porto, que nós ganhamos deles. É um time muito desgastante para jogar contra. Acho difícil [contra o] Bayern, [mas contra] os outros dá para jogar, tem jogo. O Botafogo mostrou isso contra o PSG.

Walter Casagrande Jr.

Alicia: Bayern é pior adversário, mas Flu tem chances

O que me assusta no Bayern é que deixou uma sensação contra Flamengo e Boca Juniors é que parecia um jogo da 5ª série contra a 8ª série no recreio. Quando a 5ª série achou que ia dar jogo, aí eles falam: 'Vamos fazer um gol para eles perceberem que não dá'. [...]

O Real Madrid não foi assim na competição, o PSG perdeu para o Botafogo, o City está eliminado, o Borussia não acho tudo isso. Então, o time que parece pior de pegar é o Bayern. Mas não me atrevo a dizer que não tem chance.

Alicia Klein

