Memphis vai sair do Corinthians? O que se sabe sobre situação do atacante

O Corinthians tem a intenção de manter Memphis Depay até o fim do contrato, em julho de 2026, afirmou a repórter Livia Camillo na Live do Clube.

Livia: Memphis é importante em vários aspectos

Hoje, dá para ter certeza que o Corinthians conta com o Memphis, está engajado em acertar os débitos com o Memphis, faz esforços para isso, conversa com a patrocinadora. Além do contrato que já prevê pagamentos, busca outras formas de arrecadação para conseguir deixar tudo em ordem.

Conta-se com o Memphis não só pela questão técnica, é um dos principais jogadores do elenco, mas também porque é muito importante para o grupo. Ele tem uma presença no vestiário por ser uma estrela. Ele tem uma aura.

Os jogadores querem jogar com o Memphis. [...] Para a janela do Corinthians é importante. É um chamariz. A informação que eu tenho é que o Corinthians conta com o Memphis até o fim do contrato.

Livia Camillo, repórter do UOL

O colunista Samir Carvalho acrescentou que a patrocinadora quer que Memphis fique no clube.

Eu apurei que a patrocinadora também quer que o Memphis permaneça. Claro, se o Corinthians receber uma proposta, não vai cobrir porque o Corinthians já está com dificuldades.

Eu conversei com pessoas do CT Joaquim Grava que disseram que ele continua o mesmo. A gente pode reclamar que ele canta rap, que notifica o Corinthians, que vai para a noite, que faz festa no castelo, mas ninguém reclama do profissionalismo dele.

Samir Carvalho, colunista do UOL

