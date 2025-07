Membro da chapa de vice do Corinthians pede apoio a Andrés para presidência

Do UOL, em São Paulo

O futebol do Corinthians está em pausa, mas a política segue a todo vapor no Parque São Jorge. Mesmo antes de Augusto Melo ter seu impeachment votado em última instância, alguns nomes já começaram a pipocar para uma possível disputa da presidência.

Fundador da chapa 82 pede apoio a Andrés

Sérgio Alvarenga, um dos fundadores da chapa 82 (Movimento Corinthians Grande), se reuniu com Andrés Sanchez, ex-presidente do clube, e pediu apoio político numa possível campanha. De acordo com fontes da chapa, se houver uma nova eleição — em caso de destituição de Augusto Melo — Alvarenga será o nome lançado.

A chapa 82 é a mesma que ajudou a eleger Augusto Melo, em 2023, junto com Armando Mendonça. O grupo político desembarcou da diretoria após o escândalo do caso Vai de Bet, mas Mendonça continuou na vice-presidência sendo oposição ao presidente afastado.

Além de Mendonça, outros nomes importantes da política corintiana fazem parte do MCG. Entre eles, estão Rozallah Santoro (ex-diretor financeiro) e Fernando Alba (ex-diretor adjunto de futebol).

Sérgio Alvarenga é advogado e foi diretor jurídico do Corinthians entre 2008 e 2011 Imagem: Divulgação/Mariz Advogados

Procurado pelo UOL, Sérgio negou que tenha procurado Andrés para falar da candidatura. Segundo o advogado, o encontro foi pautado por conversas cotidianas entre dois amigos. Vale ressaltar que, entre 2008 e 2011, Alvarenga foi diretor jurídico da gestão Andrés.

Já Andrés Sanchez confirmou que houve, sim, um pedido de apoio político durante o bate-papo. Por outro lado, o ex-dirigente ainda não tem um posicionamento sobre qualquer candidato, uma vez que Augusto Melo ainda terá seu impeachment votado pela assembleia geral de associados no mês que vem.

Andrés é da chapa 10 (Renovação e Transparência), a mesma de André Negão, derrotado por Augusto Melo na última eleição do Corinthians.