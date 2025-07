'Supera Neymar': Jornal espanhol se rende a Marcos Leonardo no Mundial

Marcos Leonardo ganhou destaque no Diario AS pelo brilho de sua campanha no Mundial. O jornal espanhol exaltou o atacante do Al-Hilal e comparou seu rendimento ao de outro brasileiro que passou recentemente pelo time saudita: Neymar.

O que aconteceu

O AS disparou elogios ao jogador e afirmou que ele é uma das sensações do Mundial. A publicação deu ênfase para o seu "doblete" diante do Manchester City, que garantiu ao clube a classificação para enfrentar o Fluminense hoje.

Além disso, traçou um paralelo sobre as atuações do camisa 11 e cravou: "Marcos Leonardo supera Neymar". O jornal espanhol ponderou que o atacante de 22 anos teve a tarefa nada fácil de ocupar a vaga deixada pelo astro brasileiro e que, com o tempo, provou que sua ida à Arábia após passagem pela Europa não foi um passo atrás na carreira.

Neymar se lamenta após sentir lesão durante jogo entre Al-Hilal e Esteghlal pela Champions League da Ásia Imagem: Yasser Bakhsh/Getty Images

Preencher o lugar de Neymar no Al Hilal não seria fácil. Outra coisa é igualar com o que o brasileiro significa para o futebol. Essa tarefa está sendo realizada por Marcos Leonardo, que se tornou uma das estrelas do Mundial, especialmente depois de eliminar o City com dois gols nas oitavas de final. Uma vitória histórica do time saudita contra uma das equipes que mais investiu em contratações antes do início do torneio.

Diario AS

Contando apenas com sua participação no Mundial, ele já tem números melhores do que Neymar pelo Al-Hilal. São três gols e uma assistência em quatro jogos até o momento, enquanto o camisa 10 se despediu do time com um gol e duas assistências em sete partidas disputadas em dois anos. Já em toda a temporada, Marcos balançou a rede 28 vezes e deu três assistência em 42 compromissos.

Marcos Leonardo é o brasileiro com mais gols na competição e briga pela artilharia. Neymar, por outro lado, ficou fora do torneio inédito enquanto ainda busca recuperar o 100% da forma física. Os dois ex-Meninos da Vila atuaram juntos por cerca de quatro meses na Arábia.

Quando Marcos Leonardo assinou com o Al Hilal por 40 milhões de euros, deixando o Benfica com apenas 22 anos, muitos pensaram que ele estava dando um passo atrás em sua carreira ao se afastar do futebol europeu. Além disso, chegou a um clube onde a estrela principal era Neymar. Ambos passaram pelo Santos, em momentos diferentes, e foram chamados para dividir um vestiário

Marcos Leonardo marcou duas vezes na vitória do Al-Hilal sobre o Manchester City, no Mundial Imagem: Nathan Ray/Reuters