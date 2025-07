Malcom valoriza futebol saudita: 'A gente não só ganha dinheiro'

Atacante do Al-Hilal, o brasileiro Malcom valorizou o futebol saudita após queda contra o Fluminense nas quartas de final do Mundial de Clubes, na derrota por 2 a 1.

O que aconteceu

O atleta exaltou que o futebol na Arábia Saudita não serve apenas para "ganhar dinheiro", mas o esporte também é valorizado.

Nunca ninguém acreditou que o Al-Hilal ia chegar nas quartas. Parabenizar a equipe. E também para mostrar para o mundo que na Arábia Saudita tem futebol. A gente não só ganha dinheiro, a gente joga futebol também. Então ficou bem claro aí. Malcom, à CazéTV

O atacante falou também sobre a atuação do companheiro Marcos Leonardo, e que participações dos brasileiros no futebol árabe após avanço no Mundial pode colocá-los de volta na seleção brasileira.