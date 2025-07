Malcom valoriza campanha do Al-Hilal no Mundial: "Ninguém acreditou"

O Al-Hilal foi eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes nesta sexta-feira, após perder para o Fluminense por 2 a 1. O atacante brasileiro Malcom valorizou a campanha e a superação da equipe saudita.

"Ninguém acreditou que o Al-Hilal ia chegar às quartas de final, então quero parabenizar a equipe. Mostramos para o mundo que, na Arábia Saudita, tem futebol também. Ficou bem claro que, não só ganhamos dinheiro, mas também jogamos bola", disse Malcom, em entrevista à CazéTV.

Malcom também comentou sobre a visibilidade do futebol saudita, celebrando o desempenho de seus conterrâneos. O atacante elogiou Renan Lodi e Marcos Leonardo, e afirmou que o retorno à Seleção Brasileira é possível para os atletas.

"Futebol é o mundo inteiro. Olhar para a Arábia Saudita é muito importante para nós. Nos motiva ainda mais a trabalharmos e pensarmos em voltar para a Seleção. Tem o Renan Lodi, o Marcos (Leonardo), todos fazendo um grande Mundial", completou.

Em seus cinco jogos no Mundial de Clubes, Malcom marcou uma vez. O atacante é peça fundamental na equipe de Simone Inzaghi, formando trio de ataque com Al-Dawsari e Mitrovic, ambos desfalques no duelo com o Fluminense.

Agora, Malcom e o Al-Hilal voltam suas atenções para a próxima temporada. A equipe volta a campo no dia 20 de agosto, às 9h (de Brasília), quando enfrentará o Al-Quadisiya, no Estádio de Hong Kong, pela semifinal da Supercopa Saudita.