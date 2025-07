Luis Enrique descarta clima de revanche no PSG contra o Bayern: 'Sem sentimento de vingança'

Quatro derrotas seguidas, sendo a última na fase de classificação da edição passada da Liga dos Campeões, na qual o Paris Saint-Germain celebrou o título. Todas sem anotar um mísero gol. O retrospecto negativo contra o Bayern de Munique não será levado a campo neste sábado, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Ao menos é o que garante o técnico Luis Enrique, descartando clima de revanche.

"Para mim, é diferente. Não tenho nenhum sentimento de vingança. Vingança por quê? É uma partida de quartas de final, uma luta motivadora", avaliou o treinador, ao falar sobre a preparação para o jogo das 13 horas (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

O treinador espanhol garantiu, contudo, que sua equipe chega preparada para se sair bem no grande desafio. "Tivemos uma ótima semana de treinamento e acho que a equipe está pronta para amanhã (sábado). Será uma partida difícil contra um dos melhores times da Europa", avaliou.

Luís Enrique aproveitou para revelar a ambição do PSG no Mundial. "Queremos chegar o mais longe possível na competição e estamos em condições de ganhar o troféu. Estamos preparados", disse, confiante em partida bastante disputada e ofensiva. "O jogo de amanhã será um jogo aberto."

O técnico também falou sobre o acidente que vitimou o atacante Diogo Jota, do Liverpool, e seu irmão, André Silva. O Paris Saint-Germain conta com os portugueses Nuno Mendes, João Neves e Vitinha, que receberam uma atenção especial.

"A pior notícia que se pode receber no mundo do futebol. É uma notícia trágica. Mas o tempo cura todas as feridas. Estamos chocados, especialmente os jogadores portugueses. É a vida e infelizmente temos de aceitá-la."